Офис Зеленского: в данный момент не идет речи о вводе иностранных войск на Украину
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Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заверил, что в данный момент не идет разговоров об отправке зарубежных ВС на Украину для участия в конфликте. По словам Жовквы, для таких мер требуется «соответствующее решение», передает местное издание «Страна.ua».
Замглавы офиса заявил, что сейчас подобных обсуждений не ведется. Он подчеркнул, что для подобных мер нужно сначала получить разрешение, так как все государства, готовые отправить свои войска, являются странами-членами НАТО. В то же время, Украина статуса членства в альянсе не имеет, с огорчением указал Жовква.
По его словам, «сегодня этого не произойдет», но если РФ «пойдет дальше», то НАТО будет вынуждена принимать общее решение по данному вопросу. В то же время он уточнил, что подобное произойдет только в случае нападения РФ на государство-член НАТО.