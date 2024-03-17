Офис Зеленского: в данный момент не идет речи о вводе иностранных войск на Украину

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заверил, что в данный момент не идет разговоров об отправке зарубежных ВС на Украину для участия в конфликте. По словам Жовквы, для таких мер требуется «соответствующее решение», передает местное издание «Страна.ua» .

Замглавы офиса заявил, что сейчас подобных обсуждений не ведется. Он подчеркнул, что для подобных мер нужно сначала получить разрешение, так как все государства, готовые отправить свои войска, являются странами-членами НАТО. В то же время, Украина статуса членства в альянсе не имеет, с огорчением указал Жовква.

По его словам, «сегодня этого не произойдет», но если РФ «пойдет дальше», то НАТО будет вынуждена принимать общее решение по данному вопросу. В то же время он уточнил, что подобное произойдет только в случае нападения РФ на государство-член НАТО.