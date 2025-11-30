«Омлет по-политически». Лидеру французской партии разбили об голову яйцо

В ходе встречи с избирателями в муниципалитете Муассак на юго-западе Франции на политика было совершено нападение.

По информации газеты Figaro, злоумышленник, приблизившийся к лидеру партии «Национальное объединение» под видом читателя, нанес ему удар яйцом по голове. Инцидент произошел в момент, когда Барделла раздавал автографы в своей новой книге «Чего хотят французы».

Нападавший, личность которого устанавливается (по предварительным данным, это мужчина около 70 лет), был немедленно задержан правоохранительными органами и помещен под арест. Как сообщается, Жордан Барделла не пострадал. После краткой паузы, в течение которой политика вывели из зала, мероприятие было возобновлено.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Патриотов» Филиппо раскритиковал визит Зеленского во Францию.