Он вам не Камала: Трампа заметили работающим на кассе в McDonald’s

Кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах в США, миллиардер Дональд Трамп, разъезжая с предвыборной агитацией по штату Пенсильвания, заглянул в один из местных ресторанов быстрого питания McDonald’s.

Как передает телеканал Fox News на своем YouTube, Трамп поработал поваром в закусочной, а затем и кассиром.

«Дональд Трамп зашел в McDonald’s в Пенсильвании во время своей воскресной поездки, сменил пиджак на фартук и поработал поваром и кассиром. Он сказал владельцу заведения, что всегда хотел работать там, но так и не устроился», — приводится в публикации.

Таким образом, как отмечает телеканал, Трамп выполнил свое обещание поработать в McDonald’s после того, как узнал со слов своей соперницы по выборам, действующего вице-президента США Камалы Харрис, что та якобы в молодости работала в одном из ресторанов сети.

Ранее Трамп подверг Камалу Харрис жесткой критике, призвав простых американцев послать ее прочь и заявить ей, что она уволена.