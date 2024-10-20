«Убирайся отсюда»: Трамп на митинге в Пенсильвании «уволил» Камалу Харрис

Кандидат в президенты США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах, миллиардер Дональд Трамп, на политическом митинге в штате Пенсильвания сделал ряд резких заявлений в адрес своей соперницы, демократки Камалы Харрис, занимающей в настоящее время пост вице-президента страны.

Выступая перед избирателями, Трамп заявил, что Камала Харрис будет «уволена» 5 ноября, сразу после выборов, которые, как уверен миллиардер, выиграет именно он. Трансляция велась на телеканале Fox News.

«Вы (жители Пенсильвании. — прим. ред.) должны сказать ей (Камале Харрис. — Прим. ред.), что больше не можете ее терпеть. Мы больше не можем ее терпеть <…> Камала, ты уволена! Убирайся отсюда, ты уволена!», — заявил американец.

Слова Трампа в адрес соперницы вызвали довольно бурную реакцию собравшихся сторонников экс-президента, буквально искупавших его в восторженных овациях.

Ранее политолог Светов объяснил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», стоит ли серьезно воспринимать слова Маска о тюремном заключении в случае победы на выборах Харрис.