Опять зрада: Польша не станет депортировать на родину военнообязанных граждан Украины

Польша отказалась депортировать на Украину военнообязанных этой страны, как того требует Киев. На это, как информирует ТАСС, указал глава комитета по иностранным делам польского Сейма Павел Коваль.

В то же время, как подчеркнул Коваль, Варшава намерена создать определенные условия, при которых те граждане Украины, которые могут пополнить ряды ВСУ, сами захотели бы вернуться на родину.

«Нужно, чтобы молодые украинцы, которые могут бороться... вернулись на Украину. А именно: нужно проверять людей при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, ведь эти люди быть мобилизованными на Украине», - пояснил Коваль.

Представитель польского парламента подчеркнул, что насильно депортировать украинцев домой противозаконно и идет вразрез с европейскими гражданскими правами беженцев.