Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего американского турне встретится во Флориде с экс-президентом США Дональдом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

Как отметил министр, ключевым вопросом для обсуждения между политиками станет украинский кризис и пути выхода из него мирным путем.

Напомним, Трамп не раз заявлял громогласно, что у него якобы есть четкий план, как закончить противостояние между РФ и Украиной за 24 часа.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с ним, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», — сказал Сийярто.

Министр отдельно подчеркнул, что официальная позиция Будапешта такова: Венгрия видит без избрания Трампа на пост президента США «гораздо меньшую надежду на мир», нежели в случае его въезда в Белый дом.

Также в программу визита Орбана в США включены переговоры премьера Венгрии с нынешним главой Белого дома Джозефом Байденом.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.