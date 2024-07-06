То, что Северо-Атлантический военный блок готовится к проведению операции на территории Украины, противоречит декларируемой политике альянса, и вдобавок граничит с самоубийством. Так считает Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Его слова привел журнал Newsweek.

Политик напомнил, что НАТО создавалась в свое время как оборонительная организация. Ее успех зависит только от того, насколько она сможет поддерживать мир.

«Сегодня на повестке дня не мир, а война, вместо обороны - наступление. Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», - указал он.

Ястребы в блоке утверждают, что альянс имеет военное превосходство над всеми странами. Тем не менее, подобный шаг будет равнозначен самоубийству. Венгрия отказывается принимать в нем участие и не будет предоставлять никаких сил и ресурсов на проекты, которые предпринимаются за пределами стран НАТО.

Ранее политолог Перлин назвал шоком для европейских политиков визит Орбана в Россию. Они не верили в то, что венгерский премьер пойдет на встречу с президентом РФ, поэтому данный шаг стал ля них полной неожиданностью.