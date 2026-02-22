«Орел прижал гуся к земле». Белый дом высмеял Канаду картинкой после финала Олимпиады

Администрация США оригинально обыграла победу своей сборной над командой Канады в финале хоккейного турнира на Олимпиаде.

В своем аккаунте в соцсети X Белый дом разместил графическое изображение, где хищный белоголовый орлан прижимает к земле канадского гуся. Именно эти пернатые издавна считаются национальными символами двух соседних государств.

Данный пост явился остроумным ответом на высказывание бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Еще в феврале 2025 года он оставил запись, которая сейчас приобрела новое звучание. «Вам не отнять нашу страну, как не отнять и нашу игру», — написал тогда канадский политик.

Ранее сообщалось о том, что Канада давила весь матч, но золото Олимпиады забрали американцы.