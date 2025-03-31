Осужденная пророссийская соперница Макрона отказалась просить его о помиловании

Член Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен отказалась смиряться с приговором суда, однако подчеркнула, что не собирается просить о помиловании у французского президента.

Во время эфира на телеканале TF1 Марин Ле Пен отвергла вариант о помиловании. Она отказалась просить его у Макрона, а также отметила, что подаст апелляцию на приговор, чтобы доказать свою невиновность.

«Естественно, я подам апелляцию, потому что я невиновна. Мы невиновны, и я хочу, чтобы это признали», — заявила Ле Пен.

Также она не подтвердила, что «метит» на место премьер-министра в случае, если на президентских выборах победит лидер ее партии «Национальное объединение». Жордан Барделла. Даже несмотря на приговор политик не намерена завершать карьеру.

Напомним, что 31 марта Марин Ле Пен и ряд ее депутатов правой партии получили приговор по делу о растрате средств Европарламента. Блондинке запретили избираться в органы власти на пять лет, а также ограничили свободы на два года. В партии считают, что Макрон испугался высоких рейтингов Ле Пен, ведь она могла участвовать в выборах президента в 2027 году. Кроме того, политик держала более пророссийский курс.

Ранее сообщалось, что Ле Пен и ее сторонники назвали приговор чисто политическим.