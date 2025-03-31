Осужденная во Франции Ле Пен назвала решение суда политическим

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен прокомментировала вынесенный в отношении нее в понедельник приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщают журналисты, Ле Пен назвала это судебное решение политическим, объяснив это тем, что в суде ей объяснили, что какая-либо апелляция бесполезна и кандидатом на выборах президента Франции ей уже не стать. Именно поэтому Ле Пен назвала такое решение политическим, добавив, что по данной причине покинула заседание, не дождавшись окончания оглашения приговора.

Политик отметила, что ей не дали даже права на защиту, и, несмотря на это, она готова подать апелляцию в ближайшее время, хотя не уверена, что дело рассмотрят до выборов президента Франции. Резюмировала Ле Пен тем, что этот день стал черным как для французской демократии, так и для всей страны, ведь голоса миллионов жителей Франции были украдены судьей первой инстанции.

Ранее стало известно, что Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы за растрату средств ЕП.