От синего к бордовому: Путин изменил одну деталь перед встречей с Трампом

В ходе подготовки к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске Владимир Путин сменил аксессуары своего делового гардероба. Как свидетельствуют фотоматериалы, перед визитом в Магадан российский лидер выбрал синий костюм с галстуком в тон, однако к началу саммита в Анкоридже предстал перед камерами в черном костюме с бордовым галстуком.

Американский коллега Путина сохранил верность своему традиционному стилю — Трамп встретил российского президента в темно-синем костюме с красным галстуком. После официального рукопожатия на красной ковровой дорожке оба политика отправились на переговоры в одном автомобиле.

Дипломатическая встреча проходит на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Первоначально планировавшиеся переговоры в узком формате «один на один» трансформировались в обсуждение «три на три», после чего состоится расширенное заседание. Как отмечают наблюдатели, стороны не планируют подписание итоговых документов по результатам саммита.