Отказ Конгресса США согласовать помощь Украине назвали «рождественским подарком Путину»

Американские законодатели могут уйти на каникулы, так и оставив Киев без денег. Это станет приятным сюрпризом для российского президента.

Издание The New Yorker привело точку зрения Джо Байдена. Он предупредил конгрессменов, что если они уйдут на отдых, так и не утвердив дополнительную помощь Зеленскому, то сыграют на руку Москве.

«Если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», - привел еженедельный журнал слова главы Белого дома.

В статье также отмечено, что в этот раз Байден при визите Зеленского не делал необдуманных заявлений. Он даже уточнил, что Соединенные Штаты будут оказывать помощь Киеву только до тех пор, пока могут это делать.