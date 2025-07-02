Пашинян пригрозил увольнениями за политическую активность в ЭСО

В связи с задержанием руководителя «Электросетей Армении» Самвела Карапетяна премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил сотрудников компании о возможных увольнениях за вовлеченность в политическую деятельность.

В своем сообщении в социальной сети он заявил, что те работники «Электросетей Армении», которые, пренебрегая своими обязанностями, участвуют в политических интригах, будут уволены в июле. Также он подчеркнул, что лица, принуждающие других сотрудников «Электросетей Армении» к участию в политических собраниях, будут привлечены к судебной ответственности.

Премьер заверил, что сотрудники, которые не принимают участия в политической деятельности и продолжают добросовестно выполнять свои обязанности, не столкнутся с негативными последствиями. Более того, он пообещал восстановить в должности и выплатить задолженную заработную плату тем, кто был уволен за несоблюдение требований, в июле месяце.

Параллельно с этим, Следственный комитет Армении сообщил о проведении «неотложных действий» в офисе компании «Ташир», принадлежащей Карапетяну, в рамках расследования уголовного дела.

Ранее Пашинян высказывал намерение национализировать компанию, в то время как руководство «Электросетей Армении» заявляло о готовности противостоять этому процессу всеми доступными законными способами.

Карапетяну были предъявлены обвинения и он был арестован в Армении после того, как выразил поддержку Армянской апостольской церкви в условиях критики со стороны властей. Сам бизнесмен отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что семья Карапетяна уведомила власти Армении о старте спора по ЗАО «Электросети».