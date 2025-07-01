Семья Карапетяна уведомила Ереван о запуске инвестиционного спора по «Электросетям»

Семья бизнесмена из РФ Самвела Карапетяна, который задержан в Армении, уведомила Ереван о том, что начинает инвестиционный спор по ЗАО «Электрические сети Армении». Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, которую получила от группы компаний «Ташир». В уведомлении, которое отправлено властям Армении, есть ссылка на инвестиционное соглашение, которое правительство еще в 90-х годах заключило с Кипром.

«Это соглашение дает инвесторам право обратиться в международный арбитраж, если их права нарушены государством. Такие процедуры негативно сказываются на инвестиционной привлекательности стран», — указано в отправленном документе.

Семья предпринимателя обвинила армянские власти в том, что те развязали кампанию против Карапетяна и эти действия являются политически мотивированными и дискриминационными. Она утверждает, что все это направлено на лишение бизнесмена и его родственников собственности.

Ранее сообщалось, что за Карапетяна заступился российский певец Филипп Киркоров. Он записал на видео послание к Пашиняну. Солист отметил, что все на гонения предпринимателя, а также на армянскую церковь, необходимо прекратить, поскольку они проводятся по надуманным и абсурдным поводам.