Песков назвал повод, когда Россия применит новую ядерную доктрину

Российская Федерация может применить на деле новую ядерную доктрину в контексте конфликта вокруг Украины. На это в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С его слов, всё зависит от ситуации на фронте. В случае, если для этого будет необходимость, Москва готова расчехлить ядерные установки, подчеркнул Песков.

В продолжение темы применения сверхоружия пресс-секретарь отметил для принятия решений на высшем уровне важность анализа военной обстановки и мониторинга происходящего в зоне СВО в постоянном режиме.

«Это скорее уже прерогативы наших специалистов, наших военных. Они внимательно следят за тем, какие именно вооружения и как используются», — уточнил Песков.

Напомним, в ходе обсуждения на Совбезе в среду, 25 сентября, изменений ядерной доктрины России президент Владимир Путин заявил, что Москва намерена не раздумывая применить ядерное оружие в случае применения агрессии извне против как России, так и соседней Белоруссии как страны-участника Союзного государства. Президент подчеркнул, что «все эти вопросы согласованы» с Минском.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможном применении ядерного оружия в ответ на нападение НАТО.