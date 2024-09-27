Лукашенко: как только НАТО нападет на республику, будет применено ядерное оружие

Президент Белоруссии заявил о возможном применении ядерного оружия в ответ на нападение НАТО, проинформировал ТАСС. Хотя Запад не готов к такому развитию событий и не хочет вступать в глобальную войну.

Александр Лукашенко предупредил, что в случае нападения НАТО на Республику Беларусь Минск будет готов применить ядерное оружие. По его словам, такой шаг приведет к началу третьей мировой войны.

Также он отметил, что Россия вносит изменения в свою ядерную доктрину, подтверждая слова о готовности Белоруссии прибегнуть к использованию ядерного арсенала для защиты страны. Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что американцы и поляки уже выстроились вдоль границы с Белоруссией, очевидно, готовясь к возможному конфликту.

Вместе с тем Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог бы стать президентом Беларуси. Об этом сообщило РИА Новости.

Ранее Лукашенко призвал белорусов готовиться к войне.