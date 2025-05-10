Власти США предложили ввести 30-дневное перемирие. Россия поддержала данную идею, но с оговоркой о некоторых нюансах. Об этом в интервью представителям СМИ сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос уже давно вбрасывался Киевом. Песков напомнил, то тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом РФ Путиным, но с оговоркой о том, что на некоторые вопросы должны быть найдены ответы, иначе говорить предметно будет очень сложно.

Ранее сообщил о том, что киевский режим провалил экзамен на готовность к миру. Дело в том, что власти Украины не соблюдают режим прекращения огня, который был объявлен Россией в честь празднования Дня Победы в ВОВ.