В интервью РИА Новости Владимир Рогов, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сообщил о том, что власти Украины не соблюдают режим прекращения огня, который был объявлен Россией в честь празднования Дня Победы в ВОВ.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации объявило, что Вооружённые силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, не прекратили свои атаки на позиции российских войск. Было предпринято две попытки прорыва через границу Российской Федерации.

По всей линии соприкосновения было зафиксировано порядка 488 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны противника, уточнили в оборонном ведомстве.

Итак, как отметил Рогов, власти в Киеве не смогли продемонстрировать свою готовность к мирному урегулированию конфликта и тем более к долгосрочному решению проблемы.

«Киевский режим во главе с (Владимиром — прим. ред.) Зеленским, нарушив перемирие, показал, что не стремится и не хочет мира для Украины, тем самым провалив экзамен на готовность тем более к долгосрочному миру», — подчеркнул Рогов.

Кроме того, по его словам, обстановка на передовой свидетельствует о том, что руководство Украины потеряло управление над некоторыми частями Вооружённых сил Украины. Эти подразделения либо действуют независимо, либо подчиняются непосредственно британским военным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии на 80-летие Победы в России. Оно начнется в ночь с 7 мая на 8 мая и закончится в ночь с 10 на 11 мая.

Ранее Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам в виде майского перемирия.