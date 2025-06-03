Песков: выборы в Польше являются внутренним делом поляков

Голосование на президентских выборах в Польше есть внутреннее дело граждан этой страны. Такую точку зрения высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его мнение привел ТАСС.

По утверждению Пескова, тот факт, что на выборах президента в Польше выиграл Кароль Навроцкий, который набрал больше всего голосов среди претендентов, является в первую очередь внутренним делом этого государства.

«Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать», — указал он.

Пресс-секретарь добавил, что России не стоило ожидать того, что в Польше к власти придет более дружественно настроенный к РФ политик либо даже тот, кто задумается над нормализацией отношений между странами.

Ранее Песков заявил, что считает заявление Зеленского после встречи в Стамбуле неловким и крайне неудачным. По его мнению, прозвучавшие высказывания не соответствуют переговорному духу.