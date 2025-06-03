В Кремле прокомментировали заявление Зеленского после переговоров в Стамбуле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского, сделанное после переговоров в Стамбуле, сообщило РИА Новости. Спикер уверен, что прозвучавшие заявления не соответствуют переговорному духу.

Пресс-секретарь российского лидера высказал мнение, что тактика Зеленского по ведению переговоров неловкая и неудачная.

«Это неловкое заявление, неудачное заявление явно, скажем так, это не соответствует переговорному духу. Это можно сказать без сомнений», — сказал Песков.

После переговоров Владимир Зеленский высказал мнение, что Россия якобы создает иллюзию своей готовности продолжать диалог. Видео с заявлением опубликовано в телеграм-канале украинского президента. В нем также отмечено, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Зеленский считает, что для обсуждения данной темы не стоило встречаться дипломатам двух стран. Вопрос можно было решить без привлечения внимания. Украинский президент продолжает настаивать на необходимости полного прекращения огня.

Кроме того, президент Украины высказал мнение, что российскую делегацию должен был возглавить другой дипломат. По его мнению, Владимир Мединский не понимает специфику конфликта.

Ранее РИА Новости сообщило, что делегация Украины на встрече в Стамбуле подключила по телефону внешнего участника.