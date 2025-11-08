Песков высказался о дате прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 ноября объявил, что Кремль позже объявит официальную дату прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным, которая, предварительно, должна пройти в декабре нынешнего года.

Комментарий по этой теме приводит ТАСС.

«Официально дату сообщим своевременно», — сказал Песков.

По словам Пескова, Кремль начнет сбор вопросов для Путина от граждан России с использованием искусственного интеллекта примерно за две недели до прямой линии.

Напомним, в прошлом 2024 году 19 декабря состоялись прямая линия президента и пресс-конференция, которые продолжались почти четыре с половиной часа. На мероприятии Владимир Путин ответил на 67 вопросов, заданных гражданами.