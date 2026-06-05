Кейт Миддлтон рассказала, как ее дети помогли ей победить рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая в прошлом году завершила курс лечения от онкологического заболевания, впервые подробно рассказала о роли своих детей в этой борьбе, пишет The Voice.

Во время визита в онкологический центр The Christie в Манчестере она поделилась, что ее дети — Джордж, Шарлотта и Луи — стали для нее главной опорой.

Для своего появления в центре Кейт выбрала элегантное кобальтово-синее платье и дополнила образ украшениями, включая знаменитое помолвочное кольцо принцессы Дианы. В центре она встретилась с пациентами. Особенно теплой была беседа с Клэр Лоренте, которая недавно завершила курс лечения от рака молочной железы. Кейт поддержала женщину и ее семью, отметив, насколько важна поддержка близких в такой период.

Сама принцесса подчеркнула, что ее семья, включая супруга принца Уильяма и ее родителей, была для нее «бесценной опорой».

«Дети и родители прошли через это вместе со мной», — сказала она.

Размышляя о болезни, Кейт призналась, что рак многое расставил по своим местам и заставил ее сосредоточиться на действительно важных вещах.

«Рак влияет на разум, тело и душу. Каждый справляется с этим по-своему», — добавила она.

Принцесса также выразила глубокую благодарность пациентам и персоналу онкологического центра за их истории, сострадание и преданность делу.

Визит Кейт Миддлтон стал частью ее постепенного возвращения к публичным обязанностям после завершения лечения. Ее откровенный рассказ о поддержке семьи и личном опыте борьбы с болезнью вызвал широкий отклик у поклонников королевской семьи по всему миру. Многие отметили, что ее слова помогут другим людям, столкнувшимся с онкологией, не чувствовать себя одинокими.

Ранее принц Уильям растрогал публику словами о Кейт Миддлтон.