Не стало звезды сериала «Фабрика звезда» Акселя Шрайбера

В Германии на 50-м году жизни скончался популярный актер и сценарист Аксель Шрайбер, сообщает The Voice. Он умер 3 июня после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О смерти артиста сообщила режиссер Лаура Фишер, которая выразила глубокую скорбь и отметила его вклад в кинематограф и в жизнь своих коллег.

Шрайбер родился 30 января 1977 года в городе Люббен (земля Бранденбург). Он окончил Ганноверский университет музыки и драмы. В кино дебютировал в 2001 году, снявшись в фильме «Подросток». Настоящая известность пришла к нему в 2006 году после роли в популярном комедийном сериале «Турецкий для начинающих». Зрители также запомнили его по работам в сериалах «Фабрика грез», «Берлин у моря», «Последний бык» и других проектах.

Коллеги и друзья актера скорбят о его уходе. Актриса и режиссер Юдит Херш выразила соболезнования семье Шрайбера и пожелала ей поддержки в это трудное время. Анника Эрнст назвала покойного жизнерадостным и мудрым, отметив, что эти качества помогали ему в трудные времена. Эстер Ролинг поделилась воспоминаниями об их обычных и светлых встречах.

Помимо актерской карьеры, Аксель писал сценарии, сочинял песни и даже выступал с концертами. Он был многогранной творческой личностью.

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