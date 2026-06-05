ЦСКА подписал лучшего бомбардира СКА

По данным «СЭ», ежегодная зарплата хоккеиста в ЦСКА составит 75 млн руб., кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы.

Хайруллин провел в Санкт-Петербурге четыре сезона, а до этого выступал за «Нефтехимик». В минувшем сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером СКА, набрав 49 (19+30) очков в 67 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «плюс 9».

У Хайруллина закончился контракт со СКА. Помимо ЦСКА, интерес к форварду проявляли «Локомотив», «Ак Барс», «Салават Юлаев» и «Шанхай».

Ранее стало известно, что нападающий Арсений Грицюк хочет подписать многолетний контракт с «Нью-Джерси».