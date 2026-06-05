«Не сигнал, что инвесторы уходят»: эксперт Тюнь объяснил, что происходит с экономикой регионов РФ

Генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь заявил, что в экономике Татарстана наблюдается не слом модели, а пауза, сообщил интернет-портал KazanFirst. Это пауза, по мнению эксперта, началась после очень сильного 2024 года и перегретого начала 2025 года.

По его словам, падение в первом квартале не является сигналом того, что инвесторы уходят из республики. Эксперт считает, что это сигнал вхождения региона, как и всей страны, в фазу более жесткого отбора проектов. Деньги направляются не во все подряд, а только в те проекты, которые способны выдержать дорогой капитал.

Тюнь пояснил, что падение отражает одновременно эффект высокой базы и реальное охлаждение инвестиционного цикла. На инвестиционную активность, по мнению эксперта, давят сразу несколько факторов. Среди них — дорогой кредит при высокой ключевой ставке, сильный рубль, сжимающий доходность экспортеров, завершение крупных проектов 2024 — начала 2025 года, а также общая осторожность бизнеса.

При этом спад, как подчеркнул Тюнь, не является обвалом по всем направлениям.

«В первом квартале 2026 года промпроизводство в Татарстане выросло на 5,3%, а объем отгруженной продукции обрабатывающих отраслей достиг 1,1 трлн руб., то есть промышленная база в республике не развалилась. Значит, сильнее всего просадка приходится на капиталоемкие разовые вложения — крупные стройки, отдельные инфраструктурные проекты, нефтепереработку и нефтехимию, часть корпоративных инвестпрограмм, перенесенных вправо», — пояснил Тюнь.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев на ПМЭФ подписал соглашения о строительстве трех комплексов формата Light Industrial.