Лидер группы «Руки Вверх!» впервые рассказал о конфликте с «Иванушками International»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, который не привык публично выносить сор из избы, в этот раз решил сделать исключение, пишет Super. В своем личном блоге он раскрыл подробности старого конфликта с участниками группы «Иванушки International».

Поводом для откровения стала история создания его хита «Алешка». Оказывается, песня могла стать совместным фитом двух легендарных коллективов.

По словам Жукова, он лично позвонил в продюсерский центр, чтобы предложить коллегам совместную работу. Однако на том конце провода его ждал «холодный душ». Сначала было молчание, а затем прозвучала фраза, которую музыкант запомнил на всю жизнь.

«"Со всяким говном они не поют" — и короткие гудки. Для тех, кто в тот момент уже собирал залы, это, конечно, было таким хорошим ударом под дых», — рассказал Жуков.

Жуков считает, что популярность некоторых участников «Иванушек» просто вскружила им голову. В итоге «Алешка» вышел без фита и стал хитом.

Тем временем лидеру «Руки Вверх!» приходится решать и другие проблемы. Недавно стало известно, что у Жукова возникли трудности с налоговой: его задолженность перед ФНС составила 500 тысяч рублей. Из-за этого ему временно ограничили выезд за пределы России.