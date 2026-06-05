Губернатор Подмосковья: немецкие партнеры продолжают развивать свои предприятия в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ провел встречу с представителями немецкого бизнеса — Маттиасом Шеппом, Томасом Брухом и Лео Эппингером. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Немецкий капитал остается крупнейшим среди иностранных инвесторов Подмосковья. Сегодня в регионе реализуется более 50 проектов, а свыше 40 компаний продолжают работать в штатном режиме. Среди них — Wilo, Linde Gas, Rehau и другие. Ценим, что даже в непростых условиях наши партнеры сохраняют присутствие в регионе и продолжают развивать свои предприятия», - отметил губернатор.

В числе партнеров — торговая сеть «Глобус», которая пользуется большой популярностью у жителей. В Подмосковье открыто 8 гипермаркетов, логистический центр и 21 фудтрак. Штат насчитывает 4,2 тыс. человек. Только в 2025 году компания перечислила в бюджет региона более 1,3 млрд рублей налогов.

Компания «Мастерлок» специализируется на мобильном ремонте критически важного импортного оборудования — GE, Siemens, Caterpillar, MAN и др. Она намерена расширить мощности на 2–3 тыс. кв. м. Руководство обратилось за помощью в подборе площадки — в ОЭЗ или формате «Лайт Индастриал».

«Важно, что наши партнеры не просто сохраняют бизнес в Подмосковье, а продолжают инвестировать, создавать новые рабочие места и участвовать в развитии экономики региона», - подчеркнул губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область впервые заняла второе место в рейтинге состояния инвестклимата АСИ.