Высокий интеллект не всегда заметен: почему умные люди «зависают» в простых ситуациях

Высокий интеллект не всегда выглядит как спокойная уверенность и быстрые решения. Иногда он проявляется куда менее удобно для окружающих: человек не может отпустить недосказанный спор или зависает над простейшим выбором, пишет Forbes со ссылкой на статью в журнале о психологии Journal of Intelligence.

Первая странная привычка — потребность довести спор до полного логического завершения. Разговор вроде закончился, все уже разошлись, а один человек продолжает возвращаться к детали, которая «не сходится»: объяснение было слабым, аргумент закрыли слишком быстро, в словах собеседника осталась логическая дырка.

В психологии это называют потребностью в познании — склонностью искать, обдумывать и связывать факты в понятную картину. Исследования связывают ее с более высоким уровнем общего, гибкого и накопленного интеллекта. Проще говоря, человеку трудно остановиться не из вредности, а потому что мозг не любит незавершенные объяснения.

Вторая привычка — ступор перед не слишком важными решениями. Что заказать в ресторане, какой сериал включить, отвечать на сообщение сейчас или позже — со стороны это выглядит как бытовая беспомощность.

Но причина может быть в стиле мышления, который психологи называют максимизацией. Такой человек пытается выбрать не просто нормальный вариант, а лучший. Умный мозг быстро видит много альтернатив, просчитывает последствия, возможное сожаление и скрытые минусы.

В важных вопросах это помогает принимать сильные решения. Но та же система иногда включается там, где ставки смешные: при просмотре меню, в магазине или перед списком фильмов.

Вывод не в том, что умные люди обязательно тревожные или нерешительные. Скорее, их мышление настроено на глубину — и не всегда вовремя понимает, что задача мелкая и можно просто выбрать картошку фри.