В Городском округе Пушкинский 43 школы принимают детей в летних лагерях

В Городском округе Пушкинский приступили к работе 43 детских оздоровительных лагеря. Все они размещены на базах местных учебных заведений.

Лагерь «Дружба» на базе образовательного центра №8 начал свою работу в понедельник, 1 июня. В нем отдыхают 150 учащихся местной школы. В программе первой смены — неделя русского языка. Ребята репетируют «Сказку о царе Салтане» и готовятся к празднованию Дня России: разучивают патриотические стихотворения.

В четверг, 4 июня, с проверкой в лагерь приехал председатель Совета депутатов округа Артем Садула. Он осмотрел территорию и пообщался с детьми.

«На территории Пушкинского сейчас работает 43 детских оздоровительных лагеря на базе учебных заведений, которые будут работать в первую и третью смену: с 1 по 30 июня и с 30 июля по 27 августа. Дети участников специальной военной операции посещают такие лагеря абсолютно бесплатно», — рассказал Артем Садула.

Лагерь функционирует в режиме дневного пребывания — с 8 утра до 2 часов дня. Каждый день начинается с общелагерной зарядки. Затем детей ждет завтрак. После приема пищи начинаются основные мероприятия: образовательные занятия, спортивные состязания и творческие мастер-классы. В 14:00 после обеда школьники отправляются домой.