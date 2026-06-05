«Крик как из преисподней»: экзотический сосед невольно разделил деревню в Подмосковье на два враждующих лагеря

Необычный соседский конфликт разгорелся в деревне Лепешки, расположенной под Пушкино. Одни местные жители жалуются, что павлин будит их своими криками в четыре часа утра. Другие уверяют, что никакого шума не замечают, и считают экзотическую птицу частью обычной деревенской жизни. О необычном конфликте стало известно из соцсетей, сообщил REGIONS.

Одни деревенские жители бьют тревогу: по их словам, пернатый сосед начинает свои концерты затемно — около четырех утра. Громкие звуки не дают выспаться и превращают утро в настоящий кошмар. Недовольство выплеснулось в соцсети, где автор жалобы рассказал, что просьбы к владельцу перевезти птицу подальше ни к чему не привели.

«Крик как из преисподней, начиная с четырех утра. Спать невозможно», — пожаловался местный житель.

Хозяин павлина, узнав о претензиях, решил действовать конструктивно. Мужчина соорудил для питомца специальный вольер, оснастив его дополнительной звукоизоляцией и светозащитой. Фотографии проделанной работы он предъявил в качестве доказательства. Сам владелец уверяет: добрососедские отношения для него не пустой звук, а его любимец шумит не сильнее деревенских петухов или лающих собак.

Ситуацию запутывает тот факт, что мнения местных жителей разошлись кардинально. Часть соседей искренне недоумевает: они вообще не замечали никакого шума и узнали о существовании павлина только из соцсетей.

Дискуссия о том, где пролегает грань между правом на тишину и реалиями сельской жизни, пока не завершена. Одни требуют удалить источник шума, другие воспринимают пеструю птицу как органичную деталь деревенского пейзажа — такую же естественную, как петушиный крик на заре или гогот гусей.

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