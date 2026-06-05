В Раменском прокуратура взяла на контроль расследование дела об убийстве местного жителя

Раменская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства местного жителя. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел 4 мая 2026 года. Злоумышленник находился на территории КП «Бахтеево Парк» Раменского округа, где в ходе распития спиртных напитков с соседом вступил с ним в конфликт на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношениях. После этого он нанес ему множественные ножевые ранения, после чего задушил и вывез тело на территорию домовладения, где проживал убитый. По данному факту возбудили дело по ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.