В новостройке в составе ЖК «Ильинойс» Красногорска проведут устройство фундамента
Устройство фундамента проведут в доме в ЖК «Ильинойс» Красногорска
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
Девелопер проекта — ГК «Гранель» продолжает строительство ЖК «Ильинойс» в Красногорске, в обоих корпусах жилого дома №3 завершается устройство шпунтового ограждения, продолжается разработка котлована и устройство фундамента. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
На территории комплекса уже сдали в эксплуатацию жилые дома № 1 и 2, а также открыли детский сад на 250 мест «Карамелька». На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, аптека, пункты услуг и не только. Во дворах расположены детские и спортивные площадки. На территории планируется возведение еще одного детского сада, ведется реконструкция учебного блока гимназии № 7 на 975 учащихся.
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