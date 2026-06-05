В новостройке в составе ЖК «Ильинойс» Красногорска проведут устройство фундамента

На территории комплекса уже сдали в эксплуатацию жилые дома № 1 и 2, а также открыли детский сад на 250 мест «Карамелька». На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, аптека, пункты услуг и не только. Во дворах расположены детские и спортивные площадки. На территории планируется возведение еще одного детского сада, ведется реконструкция учебного блока гимназии № 7 на 975 учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.