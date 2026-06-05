Собака ест траву на прогулке? Скорее всего, она просто устроила себе перекус

Если собака на прогулке внезапно останавливается и начинает жевать траву, это не обязательно значит, что ей плохо, пишет Popular Science. Многие владельцы думают, что питомец пытается вызвать рвоту из-за больного желудка, но исследования говорят: чаще всего собаки едят траву просто потому, что им это нравится.

Профессор Мелисса Бейн из Калифорнийского университета в Дэвисе отмечает, что ее собственная собака делает это каждый день и воспринимает траву скорее как закуску. В исследовании UC Davis 79% владельцев собак с ежедневным доступом к растениям сообщили, что питомцы их едят. В другом опросе более 1500 владельцев 68% собак жевали траву ежедневно или еженедельно.

Версия про «почистить желудок» выглядит слабее. Только около 9% собак казались больными до того, как начинали есть траву, и лишь примерно 22% регулярно тошнило после этого. Рацион тоже не влиял: собаки ели траву независимо от того, получали ли сухой корм, сырую пищу или вегетарианское питание.

Профессор Карло Сиракуза из Университета Пенсильвании считает, что большинство собак выбирают траву как еду, которая им приятна. Часто они предпочитают влажные, длинные и нежные стебли, особенно утром.

Возможно, привычка досталась собакам от диких предков. Есть версия, что растительные волокна когда-то помогали псовым выводить кишечных паразитов, но это пока не доказано.

Повод для тревоги появляется, если собака ест траву постоянно, выглядит больной или ее часто тошнит. Также лучше не подпускать питомца к газонам с химикатами и токсичным растениям. В остальных случаях трава для собаки — не диагноз, а обычный собачий салат.