Суд в Приморье: приговор врачу ДВФУ смягчили до 3 лет колонии за подмену наркоза
В Приморье ординатору смягчили приговор за кражу шприца с наркозом
В Приморском крае апелляционная инстанция пересмотрела приговор ординатору, осужденному за хищение шприца с наркозным препаратом во время хирургической операции в медицинском центре ДВФУ. Срок наказания был сокращен почти вдвое, пишет ТАСС.
Суд изменил квалификацию дела
Изначально молодого медика приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы. Однако защита подала апелляцию, настаивая на смягчении наказания.
Суд второй инстанции согласился с частью доводов и переквалифицировал действия осужденного на менее тяжкую статью, связанную с хищением наркотических средств.
Обстоятельства произошедшего в операционной
Инцидент произошел в июле 2025 года во время хирургического вмешательства в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ординатор первого курса проходил практику в медучреждении.
По данным материалов дела, он заменил похищенный шприц с наркозом на раствор хлорида натрия, пытаясь скрыть факт хищения.
Новое наказание
После пересмотра дела суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Решение апелляционной инстанции вступило в силу, дальнейшее обжалование возможно в установленном законом порядке.