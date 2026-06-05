Суд в Приморье: приговор врачу ДВФУ смягчили до 3 лет колонии за подмену наркоза

В Приморском крае апелляционная инстанция пересмотрела приговор ординатору, осужденному за хищение шприца с наркозным препаратом во время хирургической операции в медицинском центре ДВФУ. Срок наказания был сокращен почти вдвое, пишет ТАСС .

Суд изменил квалификацию дела

Изначально молодого медика приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы. Однако защита подала апелляцию, настаивая на смягчении наказания.

Суд второй инстанции согласился с частью доводов и переквалифицировал действия осужденного на менее тяжкую статью, связанную с хищением наркотических средств.

Обстоятельства произошедшего в операционной

Инцидент произошел в июле 2025 года во время хирургического вмешательства в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ординатор первого курса проходил практику в медучреждении.

По данным материалов дела, он заменил похищенный шприц с наркозом на раствор хлорида натрия, пытаясь скрыть факт хищения.

Новое наказание

После пересмотра дела суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Решение апелляционной инстанции вступило в силу, дальнейшее обжалование возможно в установленном законом порядке.