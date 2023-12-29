Песков заявил, что уровень поддержки Путина оказался на максимальном уровне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень поддержки Владимира Путина оказался на максимально высоком уровне в 2023 году.

Об этом представитель Кремля сообщил в пятницу, 29 декабря, журналистам. Песков подчеркнул, что это подтверждают результаты общественных опросов. Его слова приводят РИА Новости.

«Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства», – сказал Песков.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты опроса, который проводился с 22 по 24 декабря 2023 года. Исследование показало, что 79% граждан доверяют Путину. Еще 80% опрошенных положительно относятся к его деятельности на посту президента РФ.

Аналогичный опрос проводил ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты этого исследования показали, что действующему российскому лидеру доверяют 80% граждан. 77,1% одобряют его деятельность.

Путин будет участвовать в выборах президента страны, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. 28 декабря Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала доверенных лиц главы государства на предстоящем голосовании. Пресс-секретарь президента отказался назвать имена этих людей.

Известно, что доверенными лицами Путина стали певец Шаман (Ярослав Доронин) и актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.