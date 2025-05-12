Песков заявил о желании России найти долгосрочный путь мирного урегулирования конфликта

Россия ищет тот путь, который мог бы надолго урегулировать украинский конфликт. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова привел ТАСС.

Песков напомнил о предложении главы РФ начать мирные переговоры в Стамбуле и о том, что такой подход не предполагает никаких предварительных условий.

«В целом мы настроены на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования», — указал он.

По его мнению, при заключении мира необходимо устранить первопричины этого конфликта. По словам Пескова, такой подход уже одобрили лидеры ряда государств. При этом он не стал говорить, кто именно войдет в состав российской делегации, которая отправится в Стамбул.

Ранее Песков ответил на инициативу США ввести 30-дневное перемирие. Он напомнил, что тема перемирия, как только она была озвучена администрацией Трампа, была поддержана президентом РФ Путиным, но с оговоркой о том, что на некоторые вопросы должны быть найдены ответы, иначе говорить предметно будет очень сложно.