Песков заявил об открытости Путина из-за его готовности обменять Навального

То, что президент РФ был готов обменять оппозиционера Алексея Навального*, говорит об его открытости и готовности к диалогу. Так считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привели РИА Новости .

Песков ответил на вопрос журналистов, который касался гипотетического обмена Навального* и отправки его на Запад.

«Президентом было сказано об идее обмена Навального*. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость», - указал он.

Песков добавил, что Владимир Путин действительно пошел бы на такой шаг. До этого он сообщил, что вновь избранный президент уже определился с тем, какую страну он посетит первой. По его словам, Кремль в свое время обязательно объявит об этом.

*был включен в список экстремистов