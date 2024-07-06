Песков: Запад проигнорировал мирные инициативы Путина по украинскому конфликту

Западные политики не связывались с Кремлем по поводу тех мирных инициатив, касающихся Украины, которые выдвинул Владимир Путин. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера. Его слова привели РИА Новости .

Владимир Путин ранее предложил способ урегулировать украинский конфликт. С тех пор уже прошло три недели, но ни один из западных политиков так и не связался с российским правительством либо президентом, чтобы обсудить такую возможность. На вопрос журналистов, были ли хоть какие-то попытки общения на данную тему со стороны Запада, Песков ответил отрицательно.

Ранее Песков указал на одну из тем саммита ШОС в Астане. По его словам, лидеры ряда государств обсудят выдвинутую идею российского президента по поводу новой системы евразийской безопасности. Он также добавил, что общение уже идет вовсю, оно разбито на несколько этапов.