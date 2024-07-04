Песков: страны ШОС на саммите обсудят новую систему евразийской безопасности

Во время саммита ШОС, который проходит в Астане, представители стран-участников поговорят об идее Владимира Путина о создании новой системы евразийской безопасности. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привели РИА Новости .

Саммит стран объединения ШОС проходит в столице Казахстана Астане 3 и 4 июля. На его полях обязательно пройдет обсуждение той инициативы, которая ранее была выдвинута российским лидером.

«Обязательно будет упомянута», - указал Песков в ответ на вопрос, будет ли подниматься данная тема на полях саммита.

По его утверждению, диалог по этому вопросу уже идет. Общение на данную тему происходит поэтапно.

Ранее Песков уже сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин плодотворно пообщались в Астане на целый ряд различных тем. Они говорили как о отношениях между своими странами, так и их взаимодействие с различными международными организациями.