Рост инцидентов с беспилотниками может побудить европейские государства пересмотреть свои приоритеты, сосредоточившись на внутренней безопасности в ущерб военной помощи Украине.

Такую точку зрения в эфире своего YouTube-канала представил Олег Соскин, ранее занимавший должность советника президента Леонида Кучмы.

«То, что Зеленский стал нерукопожатным, уже очевидно. Потому что у них (европейцев. — Прим. ред.) свои проблемы. Когда у тебя в Баварии в Мюнхене не работает аэропорт и нужно ставить десятки раскладушек для людей, то уж, извини, но помощи не будет. Своим нужнее», — сказал он.

Как полагает Соскин, ситуация в Германии служит наглядным примером этого вынужденного сдвига. По его оценке, страна переживает политический кризис, корень которого лежит в неспособности властей адекватно реагировать на внешние вызовы, включая регулярные пролеты неопознанных дронов. Эксперт характеризует обстановку как катастрофическую, заявляя, что правящая коалиция демонстрирует полную беспомощность в вопросах защиты собственных граждан.

Сейчас правительству Германии нужно просто выиграть время. Его члены некомпетентны и беспомощны, они не могут защитить своих граждан, поэтому им не до Украины, заключил Соскин.

