Нижегородская компания превратила полноприводный «Соболь» NN в автодом с палаткой на крыше

В Нижнем Новгороде компания «Луидор», специализирующаяся на доработках автомобилей и переоборудовании серийных машин, превратила полноприводный микроавтобус «Соболь» NN в настоящий автодом с палаткой на крыше, пишет интернет-портал Motor.ru. В салоне такого кемпера появились спальные места и полноценный кухонный блок.

Интерьер продуман для комфортного отдыха. Передние кресла можно развернуть против движения, что увеличивает полезное пространство. Кухня оснащена мойкой, холодильником, плитой и выдвижным столиком.

Спальные места рассчитаны на четырех человек: диван в салоне и палатка, которая устанавливается на крыше. Для хранения вещей предусмотрены полки. В машине также есть дополнительный прожектор и баки для воды.

Экстерьер автомобиля получил внедорожный обвес с силовыми бамперами, а запасное колесо смонтировано на кронштейне за задней дверью. На стоянке автодом может питаться от внешней электросети. Для автономного проживания предусмотрены независимая печка и салонный кондиционер. В задней части установлен портативный летний душ — удобно после долгой поездки.

Компания «Луидор» не раскрывает технические характеристики именно этой доработанной версии. Однако стандартный полноприводный «Соболь» NN оснащается дизельным двигателем объемом 2,5 литра, который выдает 150 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач.

Теперь российские путешественники могут получить готовый автодом с полным приводом, не тратясь на импортные аналоги.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи Suzuki Every с полным приводом.