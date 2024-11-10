Poitico: Трамп может обойти введенный при Байдене закон и вывести США из НАТО

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп, если пожелает, может без проблем обойти введенный при своем предшественнике Джо Байдене закон, что усложняет процесс выхода США из Североатлантического альянса. На это в своем материале указало американское издание Politico.

В 2023 году американские власти приняли закон, которым решение президента о выходе страны из НАТО может быть легитимным, если санкционировано актом Конгресса, либо при одобрении не менее двумя третями членов Сената.

«По мнению американских экспертов в области права, Трамп может попытаться воспользоваться положением об исключительных полномочиях президента в сфере внешней политики», — приводится в материале издания.

В США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

9 ноября американский телеканал CBS News передавал, что в состав будущей администрации Трампа могут войти персоны, работавшие ранее с ним во время его первого президентского срока. Назывались имена Майка Помпео, Никки Зейли, а также новые лица, среди которых глава хедж-фонда в штате Коннектикут Скотт Бессент и экс-торгпред США Роберт Лайтхайзер.

Ранее глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что Дональд Трамп во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте.