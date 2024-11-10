Пушков: на посту президента Трамп может «утонуть в вашингтонском болоте»

Избранный президент США, республиканец Дональд Трамп, во время своего второго срока на посту главы американского государства рискует вновь оказаться в так называемом вашингтонском болоте. Такое предположение в своем Telegram-канале сделал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Сенатор считает, что при всем своем напоре и стремлении в корне изменить внутреннюю и внешнюю политику Трамп может опять столкнуться с пресловутым «глубинным государством». И 47-му главе Белого дома опять начнут «выкручивать руки».

«Вашингтонское болото», которое он обещал осушить еще в 2016-м, но так и не осушил, постарается облепить его со всех сторон своими лешими да кикиморами, чтобы связать по рукам и ногам», — написал Пушков.

Сенатор добавил, пока сам Трамп конкретно не определится с политикой в отношении Украины, в Европе многое поставят на паузу.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на клубе «Валдай» поздравил миллиардера Дональда Трампа с избранием на пост президента США. Кроме того, Путин заявил, что в любой удобный момент готов к контактам с Трампом.