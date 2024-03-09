Politico: Франция создает альянс стран, готовых забросить военных на Украину

Франция создает коалицию стран, готовых при возникшей такой необходимости незамедлительно отправить своих военнослужащих на помощь киевскому режиму, пишет со ссылкой на источники американское издание Politico.

Таким образом, как приводится в материале, Париж намерен вырвать пальму первенства у Берлина в вопросе европейского лидерства, который сейчас явно тормозит в плане военной помощи Украине.

«Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в публикации.

Как пишет Politico, Эстония, Латвия и Литва, в отличии от более осторожных ФРГ, Греции и Польши с Чехией, оказались «гораздо более открыты для идеи» президента Франции Эммануэля Макрона, который на минувшей неделе громогласно пригрозил Москве, что намерен реально рассмотреть вопрос отправки французских военных на Украину.

Напомним, во французском парламенте лидеры всех партий раскритиковали позицию Макрона по этому вопросу, обвинив президента Макрона в искусственном втягивании Франции в украинский конфликт.