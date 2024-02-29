Politico: разногласия между Макроном и Шольцем перерастают в открытую вражду

Разногласия по Украине между немецким и французским лидерами постепенно становятся все глубже. Они уже доходят до откровенно враждебных отношений. Так считают обозреватели издания Politico.

Практически сразу после того, как Франсуа Макрон заявил о возможности отправки военных из стран НАТО на Украину, Олаф Шольц на корню зарубил такую перспективу. Он сам и его министр обороны Писториус указали, что ФРГ не пойдет на отправку частей бундесвера на украинскую территорию. Примерно такая же реакция последовала на анонс Макроном создания коалиции государств по поставке Украине дальнобойных ракет. Берлин немедленно заявил, что не будет давать ВСУ таких вооружений.

«Разногласия между Шольцем и Макроном по поводу военной помощи Украине перерастают в нечто вроде открытой вражды», - отметили аналитики в своей статье.

Шольц считает, что ФРГ, в отличие от Франции, отправила гораздо больше финансов на помощь правительству Зеленского. Макрон же больше говорит, чем дает украинцам деньги. Париж в ответ заявляет, что оказывает Украине гораздо большую помощь оружием, чем немцы. Причем Франция делает это с заметно большей решимостью, чем Германия.