По словам главы Венгрии Виктора Орбана, прием Незалежной в Евросоюз обойдется сообществу в 150–190 млрд евро, которые недополучат сами страны-члены объединения. Политик Вадим Колесниченко дал комментарий по поводу данного заявления. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, все страны, которые входят в Европейский союз, необходимо содержать.

Эксперт добавил, что на Незалежную у Евросоюза в физическом смысле не будет средств. Кроме того, экономисты давно предсказывают рецессию экономике Европы в ближайшие два года, потерявшей дешевые энергоресурсы.