Политолог Баранчик считает поведение украинской делегации в Стамбуле аналогичным тафгаям в хоккее

По словам политолога Юрия Баранчика, делегация Незалежной в конце концов явится на встречу в Турции, однако станет пытаться спровоцировать российскую сторону. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Зеленский приехал и сразу начал с оскорблений, что напоминает классическую провокацию, то есть как в хоккее, где устраивают драки с целью вывести соперника из себя.

Ранее сообщалось, что Киев сделал прекращение огня приоритетной целью на переговорах с Москвой.