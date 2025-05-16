Киев сделал прекращение огня приоритетной целью на переговорах с Москвой
Reuters: Киев на переговорах считает приоритетным вопрос прекращения огня
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Агентство Reuters, ссылаясь на украинский дипломатический источник, передало, что прекращение огня станет приоритетной темой для обсуждения на предстоящих переговорах между Киевом и Москвой.
Украинская сторона, как сообщает Reuters со ссылкой на свой источник, также планирует поднять вопрос о проведении официальной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в рамках намеченных переговоров в Стамбуле.
Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле.