По словам политолога Марка Бернардини, западные кураторы заменят действующего украинского лидера на более сговорчивого руководителя. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что Зеленский не усвоил известную народную русскую мудрость: «кто платит, тот и заказывает музыку».

По мнению эксперта, западные страны тоже имеют в этом вину, сравнивая Зеленского с Черчиллем.

Он подчеркнул, что при этом западные страны никак не могут усвоить, что российская армия одержит победу и безоговорочная капитуляция киевского режима не за горами.