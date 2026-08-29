«Русский парень» из Химок: песня ветерана СВО прозвучала на всероссийском форуме во Дворце пионеров

В Москве во Дворце пионеров дан старт Всероссийскому форуму ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Масштабное событие объединило на своей площадке ветеранов СВО, членов их семей, представителей Администрации Президента и Правительства Российской Федерации, а также представителей духовенства. Городской округ Химки на форуме представляет член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, сообщает администрация муниципалитета.

В рамках культурной программы мероприятия Владислав Степушин выступил с музыкальным номером — исполнил песню «Русский парень», которая посвящена силе духа и мужеству российских солдат. Его участие в творческой части форума стало одной из ярких страниц насыщенной программы.

Сама же программа форума, как следует из сообщения администрации, носит сугубо практический и многоплановый характер. Ее повестка охватывает широкий спектр тем, касающихся жизни ветеранов после возвращения с фронта. В центре обсуждения — вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации участников СВО, содействие в их трудоустройстве, а также вовлечение в спортивную деятельность.

«В Химках уделяют особое внимание сопровождению участников и ветеранов СВО, а также членов их семей — в округе действуют профильные меры поддержки, работают координационные центры и реализуются проекты, направленные на социальную адаптацию и раскрытие потенциала ветеранов», — отметил Владислав Степушин.

Кроме того, участники форума уделяют внимание духовно-нравственным основам общества и патриотическому воспитанию молодежи — направлениям, которые сегодня считаются одними из ключевых в работе с подрастающим поколением.

Ранее сообщалось, что в Химках открыли мемориальную доску в честь погибших участников СВО.